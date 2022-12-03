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1 час назад

Раскрыт диагноз госпитализированного Пеле

Майк Габриелян

У футбольной легенды Пеле диагностировали респираторную инфекцию, его состояние остается стабильным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медицинское заключение, опубликованное накануне.

Раскрыт диагноз госпитализированного Пеле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Медики диагностировали респираторную инфекцию, сейчас ее лечат антибиотиками. Реакция организма адекватна, состояние пациента стабильное», - сказано в отчете госпиталя Альберта Эйнштейна.

Отмечается, что Пеле находится в общей палате, общее состояние его здоровья улучшилось. Однако 82-летний пациент «останется в больнице в течение следующих нескольких дней для продолжения лечения».

Пеле был госпитализирован в Сан-Паулу во вторник, чтобы «скорректировать лечение от рака». В сентябре 2021 года ему удалили опухоль из толстой кишки.

В четверг бывший нападающий сборной Бразилии опубликовал в соцсетях фото и поблагодарил фанатов за слова поддержки.

Ранее дочь Пеле, Келли Насименто, рассказала, почему трёхкратного чемпиона мира по футболу доставили в больницу.

Футбол,Альберт Эйнштейн,
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