Раскрыт диагноз госпитализированного Пеле

У футбольной легенды Пеле диагностировали респираторную инфекцию, его состояние остается стабильным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медицинское заключение, опубликованное накануне.
«Медики диагностировали респираторную инфекцию, сейчас ее лечат антибиотиками. Реакция организма адекватна, состояние пациента стабильное», - сказано в отчете госпиталя Альберта Эйнштейна.
Отмечается, что Пеле находится в общей палате, общее состояние его здоровья улучшилось. Однако 82-летний пациент «останется в больнице в течение следующих нескольких дней для продолжения лечения».
Пеле был госпитализирован в Сан-Паулу во вторник, чтобы «скорректировать лечение от рака». В сентябре 2021 года ему удалили опухоль из толстой кишки.
В четверг бывший нападающий сборной Бразилии опубликовал в соцсетях фото и поблагодарил фанатов за слова поддержки.
Ранее дочь Пеле, Келли Насименто, рассказала, почему трёхкратного чемпиона мира по футболу доставили в больницу.