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46 минут назад

«Зенит» запросил полный текст решения КДК РФС по драке в матче со «Спартаком»

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Санкт-петербургский «Зенит» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой предоставить полный текст решения по инциденту в матче 6-го тура группового этапа Кубка России со «Спартаком».

«Зенит» запросил полный текст решения КДК РФС по драке в матче со «Спартаком»
Фото: BetassistBetassist

7 ноября сине-бело-голубые на своём поле принимали красно-белых в рамках 6-го тура Кубка России по футболу. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой питерцев (0:0, 4:2 пен.). После свистка арбитра Владимира Москалёва перед стартом серии послематчевых пенальти футболисты команд устроили массовую драку, в которой поучаствовали лидеры команд.

«В пятницу, 2 декабря, «Зенит» запросил полный текст решения. Мы с КДК РФС изготавливаем полный текст решения. По регламенту у нас есть на это две недели с момента запроса», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «Чемпионат».

В результате инцидента КДК РФС дисквалифицировал шестерых игроков: от кубковых матчей отстранены Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев («Спартак»), а также Родригао, Вильмар Барриос и Малком («Зенит»).

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