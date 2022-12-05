«Зенит» запросил полный текст решения КДК РФС по драке в матче со «Спартаком»

«В пятницу, 2 декабря, «Зенит» запросил полный текст решения. Мы с КДК РФС изготавливаем полный текст решения. По регламенту у нас есть на это две недели с момента запроса», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «Чемпионат».