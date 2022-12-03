Организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию

Врачи оказывают паллиативную помощь трехкратному чемпиону мира по футболу Пеле. Его организм перестал реагировать на химиотерапию, пишет Folha de Sao Paulo.

Отмечается, что Пеле был госпитализирован во вторник, 29 ноября. Специалисты во время осмотра диагностировали общий отек тела, сердечную недостаточность и спутанность сознания.

Кроме того, врачи оценили результаты химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, обнаруженной в сентябре 2021 года.

В среду находящегося в стабильном состоянии Пеле перевели в обычную палату.