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44 минуты назад

Организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию

Илья Родин

Врачи оказывают паллиативную помощь трехкратному чемпиону мира по футболу Пеле. Его организм перестал реагировать на химиотерапию, пишет Folha de Sao Paulo.

Организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Пеле был госпитализирован во вторник, 29 ноября. Специалисты во время осмотра диагностировали общий отек тела, сердечную недостаточность и спутанность сознания.

Кроме того, врачи оценили результаты химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, обнаруженной в сентябре 2021 года.

В среду находящегося в стабильном состоянии Пеле перевели в обычную палату.

В настоящее время ему оказывается паллиативная помощь, которая заключается в снятии болевых симптомов. Причина смены методов лечения заключается в том, что организм 82-летнего футболиста перестал реагировать на химиотерапию.

Футбол,
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