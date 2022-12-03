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47 минут назад

Дзюба высказался о профессионализме Черчесова

Lenta.ru

Российский футболист Артем Дзюба высказался о профессионализме бывшего тренера национальной сборной Станислава Черчесова. Его слова приводит YouTube-канал «Площадка».

Дзюба высказался о профессионализме Черчесова
Фото: ТАССТАСС

«Как показывает практика, многие ошиблись в том, что про него говорили. Он везде доказывает, что очень хороший специалист», — заявил нападающий.

Ранее 3 декабря Дзюба рассказал о своем отношении к сборной Польши после отказа играть с Россией в отборочном раунде к чемпионату мира 2022 года. «В связи с последними событиями поляков просто терпеть не могу. Когда они еще начали кричать: "Мы с ними играть не будем". А потом: "Эх, жалко, что мы с ними не сыграли"», — сказал футболист.

С 2016 года Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Тренер покинул пост после неудачного выступления команды на чемпионате Европы в 2021 году. В данный момент специалист возглавляет венгерский «Ференцварош».

Футбол,Артем Дзюба,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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