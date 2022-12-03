Дзюба высказался о профессионализме Черчесова

«Как показывает практика, многие ошиблись в том, что про него говорили. Он везде доказывает, что очень хороший специалист», — заявил нападающий.

Ранее 3 декабря Дзюба рассказал о своем отношении к сборной Польши после отказа играть с Россией в отборочном раунде к чемпионату мира 2022 года. «В связи с последними событиями поляков просто терпеть не могу. Когда они еще начали кричать: "Мы с ними играть не будем". А потом: "Эх, жалко, что мы с ними не сыграли"», — сказал футболист.