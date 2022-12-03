Дзюба - о сборной Польши: «Терпеть их не могу»

«В связи с последними событиями поляков вообще терпеть не могу. Когда они еще начали кричать: «Мы с ними играть не будем», а потом: «Эх, жалко, что мы с ними не сыграли», - передает слова 34-летнего бомбардира ютуб-канал «Площадка».