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1 час назад

Месси повторил рекорд Марадоны на чемпионатах мира

Газета.Ruиещё 9

Аргентинский нападающий Лионель Месси сравнялся со своим соотечественником Диего Марадоной по количеству передач под удар в истории чемпионатов мира.

Месси повторил рекорд Марадоны на чемпионатах мира
Фото: ReutersReuters

Оба футболиста 67 раз выводили своих партнеров по команде на удар на чемпионатах мира, и теперь они делят первую строчку по этому показателю. 3 декабря сборная Аргентины в рамках 1/8 финала чемпионата мира - 2022 обыграла национальную команду Австралии.

Игра, прошедшая 3 декабря на арене "Ахмед бин Али" в Аль-Райане, завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев. Месси, который провел 1000-й матч в своей карьере, открыл счет в этом поединке. В четвертьфинале аргентинцы сыграют со сборной Нидерландов, ранее одержавшей победу над командой США (3:1).

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир, в котором принимают участие 32 лучших сборных планеты, проходит на восьми аренах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе" в Лусаиле.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о значимости нападающего Лионеля Месси для команды после матча с Австралией в рамках 1/8 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Футбол,Диего Марадона,Лионель Месси,
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