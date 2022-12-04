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35 минут назад

Романо восхитился форвардом сборной Аргентины

Евро-футбол.Ру

Журналист Фабрицио Романо в соцсетях похвалил форварда сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.

Романо восхитился форвардом сборной Аргентины
Фото: TwitterTwitter

«18,5 млн евро с налогами. Это сумма, которую «Манчестер Сити» инвестировал в приобретение Хулиана Альвареса из «Ривер Плейт» в январе прошлого года. Умный бизнес, лучшие таланты», - пишет Романо в соцсетях.

В сегодняшнем матче против сборной Австралии на мундиале в Катаре Альварес забил победный гол. Матч завершился со счётом 2:1 и аргентинцы проходят в четвертьфинал мундиаля, где сыграют со сборной Нидерландов. Матч состоится 9 декабря в 22:00. Место - Национальный стадион в городе Лусаил.

Футбол,Фабрицио Романо,
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