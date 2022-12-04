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1 час назад

Ширер: «Нам так повезло видеть игру Месси!»

Евро-футбол.Ру

В Катаре начались матчи плей-офф чемпионатов мира, сперва Нидерланды обыграли США, а сборная Аргентины сразилась с Австралией. Счет в игре был открыт под конец первого тайма, когда Лионель Месси из пределов штрафной площади удачно пробил в дальний угол ворот австралийцев. В итоге Аргентина выиграла со счетом 2:1. Бывший бомбардир английской сборной и Премьер-лиги Алан Ширер считает, что Месси провел выдающийся матч, а те, кто лицезрел его выступление, несказанно повезло.

Ширер поделился эмоциями после игры Месси
Фото: ТАССТАСС

- Нам так повезло видеть его игру! Желание, голод, страсть, мы уже не раз говорили об этом. Его фантастическое умение держать мяч и бежать с ним вперед, которое открывает так много простора для его партнеров, - заявил Ширер, слова которого цитирует BBC One.

В четвертьфинале Месси и компанию уже поджидает классический соперник - сборная Нидерландов.

Футбол,Алан Ширер,Лионель Месси,
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