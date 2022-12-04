Ширер поделился эмоциями после игры Месси

В Катаре начались матчи плей-офф чемпионатов мира, сперва Нидерланды обыграли США, а сборная Аргентины сразилась с Австралией. Счет в игре был открыт под конец первого тайма, когда Лионель Месси из пределов штрафной площади удачно пробил в дальний угол ворот австралийцев. В итоге Аргентина выиграла со счетом 2:1. Бывший бомбардир английской сборной и Премьер-лиги Алан Ширер считает, что Месси провел выдающийся матч, а те, кто лицезрел его выступление, несказанно повезло.