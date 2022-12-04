В РФС рассказали о сложностях при поиске соперников для сборной России

"Надо понимать, что у всех сборных есть календарь официальных товарищеских матчей, который верстается заранее. Ситуацию, что освободилась сборная России и может играть, никто не предполагал - у сборных есть свои договоренности, подписанные на полгода-год вперед контракты. Это тоже надо учитывать, когда идут поиски соперников", - заключил Митрофанов.