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26 минут назад

В РФС рассказали о сложностях при поиске соперников для сборной России

ТАССиещё 2

Окна Международной федерации футбола (ФИФА) на международные матчи являются объективными ограничениями при выборе соперников для сборной России. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

В РФС рассказали о сложностях при поиске соперников для сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

"Переговоры ведутся со многими сборными, вы должны понимать, что сборная может играть только в окна ФИФА, предназначенные для международных матчей, - сказал Митрофанов. - Это будет объективным ограничением".

Осенью сборная России провела три товарищеских матча. 24 сентября российские футболисты обыграли команду Киргизии (2:1), 17 ноября сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0), 20 ноября - с командой Узбекистана (0:0).

"Значат ли три матча с азиатскими сборными, что РФС работает только в этом направлении? Возможно все, но мы исходили из того, какие сборные свободны, какова логистика, - отметил Митрофанов. - Сейчас тренеру необходимо пробовать новых игроков, посмотреть новые сочетания. Когда выбирали сборные, с которыми играли, мы исходили из совокупности факторов".

"Надо понимать, что у всех сборных есть календарь официальных товарищеских матчей, который верстается заранее. Ситуацию, что освободилась сборная России и может играть, никто не предполагал - у сборных есть свои договоренности, подписанные на полгода-год вперед контракты. Это тоже надо учитывать, когда идут поиски соперников", - заключил Митрофанов.

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