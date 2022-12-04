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1 час назад

Быстров выступил против работы женщин-арбитров на чемпионате мира

Lenta.ruиещё 1

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров выступил против работы женщин-арбитров на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит Sport24.

Быстров выступил против работы женщин-арбитров на чемпионате мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен назвал искусственными попытки Международной федерации футбола (ФИФА) ввести женщин в мужской футбол. Он обратил внимание на ошибки женщин-судей и посчитал, что они должны работать на женских соревнованиях. «Этого не нужно делать. Для меня это не смотрится. Тут как гориллы носятся большие мужики, а рядом хрупкая женщина со свистком бегает», — заявил Быстров.

1 декабря француженка Стефани Фраппар стала первой женщиной, которая обслужила матч чемпионата мира. Она отработала на встрече между сборными Германии и Коста-Рики, завершившейся со счетом 4:2 в пользу немцев.

Всего на чемпионате мира работают шесть женщин-арбитров. Финал турнира пройдет 18 декабря.

Футбол,Владимир Быстров,СБОРНАЯ РОССИИ,
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