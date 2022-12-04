ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
24 минуты назад

Раскрыта причина малой посещаемости футбольных матчей в России

Илья Родин

Введение паспорта болельщика (Fan ID) привело к падению посещаемости стадионов, заявил заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев. Об этом пишет портал «Евро-Футбол.Ру».

Раскрыта причина малой посещаемости футбольных матчей в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас посещаемость матчей в России была бы выше среднестатистической, если бы не Fan ID», - подчеркнул Гаджиев.

Тренер уточнил, что если бы не введение электронного паспорта болельщика, то количество зрителей на стадионов было бы кратно больше.

Ранее Fan ID раскритиковала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она назвала паспорт болельщика «гадостью».

Футбол,Татьяна Тарасова,Гаджи Гаджиев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители