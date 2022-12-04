Раскрыта причина малой посещаемости футбольных матчей в России

Введение паспорта болельщика (Fan ID) привело к падению посещаемости стадионов, заявил заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев. Об этом пишет портал «Евро-Футбол.Ру».
«Сейчас посещаемость матчей в России была бы выше среднестатистической, если бы не Fan ID», - подчеркнул Гаджиев.
Тренер уточнил, что если бы не введение электронного паспорта болельщика, то количество зрителей на стадионов было бы кратно больше.
Ранее Fan ID раскритиковала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она назвала паспорт болельщика «гадостью».