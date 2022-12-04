Раскрыта причина малой посещаемости футбольных матчей в России

Введение паспорта болельщика (Fan ID) привело к падению посещаемости стадионов, заявил заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев . Об этом пишет портал «Евро-Футбол.Ру».

«Сейчас посещаемость матчей в России была бы выше среднестатистической, если бы не Fan ID», - подчеркнул Гаджиев.

Тренер уточнил, что если бы не введение электронного паспорта болельщика, то количество зрителей на стадионов было бы кратно больше.