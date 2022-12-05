Назван новый клуб Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду станет игроком футбольного клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии 1 января. Об этом в понедельник сообщила испанская газета Marca.

Сообщается, что контракт будет рассчитан на 2,5 сезона.

21 ноября пресс-служба английского клуба "Манчестер Юнайтед" объявила о расторжении соглашения с португальцем по обоюдному согласию. Это произошло после того, как Роналду дал интервью британскому изданию The Sun перед чемпионатом мира в Катаре, в котором заявил, что не уважает нынешнего главного тренера команды нидерландца Эрика тен Хага.