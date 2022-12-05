Назван новый клуб Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду станет игроком футбольного клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии 1 января. Об этом в понедельник сообщила испанская газета Marca.
Сообщается, что контракт будет рассчитан на 2,5 сезона.
21 ноября пресс-служба английского клуба "Манчестер Юнайтед" объявила о расторжении соглашения с португальцем по обоюдному согласию. Это произошло после того, как Роналду дал интервью британскому изданию The Sun перед чемпионатом мира в Катаре, в котором заявил, что не уважает нынешнего главного тренера команды нидерландца Эрика тен Хага.
Роналду 37 лет, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского "Реала". Форвард перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года, ранее он выступал за команду в период с 2003 по 2009 год. По ходу карьеры он играл за португальский "Спортинг", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".