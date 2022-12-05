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1 час назад

Левандовски вошёл в десятку лучших бомбардиров сборных в истории

Евро-футбол.Ру

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски отличился в матче против Франции.

Левандовски вошел в топ-10 лучших бомбардиров сборных в истории
Фото: Euro-football.ruEuro-football.ru

Гол лидера поляков, забитый в самом конце поединка 1/8 финала, не помог команде избежать поражения (1:3), однако стал особенным для самого Левандовски: представитель «Барселоны» отметил свой 78-й мяч в составе национальной команды, оказавшись в десятке лучших бомбардиров сборных всех времён. Лидером данного рейтинга является Криштиану Роналду, забивший 118 голов за сборную Португалии, второй – Али Даеи (109 голов за Иран), а замыкает тройку Лионель Месси из Аргентины – 94.

На катарском мундиале Роберт Левандовски поразил чужие ворота дважды. Также в его активе один голевой пас.

Футбол,Али Даеи,Роберт Левандовски,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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