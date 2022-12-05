Левандовски вошел в топ-10 лучших бомбардиров сборных в истории

Гол лидера поляков, забитый в самом конце поединка 1/8 финала, не помог команде избежать поражения (1:3), однако стал особенным для самого Левандовски: представитель «Барселоны» отметил свой 78-й мяч в составе национальной команды, оказавшись в десятке лучших бомбардиров сборных всех времён. Лидером данного рейтинга является Криштиану Роналду, забивший 118 голов за сборную Португалии, второй – Али Даеи (109 голов за Иран), а замыкает тройку Лионель Месси из Аргентины – 94.