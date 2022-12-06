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8 часов назад

«Кайфовал от себя». Аршавин вспомнил, каким в «Арсенале» был молодой Оливье Жиру

Матч ТВиещё 4

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о форварде сборной Франции Оливье Жиру, с которым выступал вместе в лондонском «Арсенале». Жиру в воскресенье отметился голом в ворота команды Польши в матче 1/8 финала чемпионата мира. На счету 36 летнего форварда стало 52 гола в 117 матчах за «трехцветных». Он опередил Тьерри Анри (51) и возглавил список бомбардиров национальной команды. — Один из героев ЧМ — Жиру. Вы пересекались с ним в Лондоне. Чем он тогда запомнился? Ты тогда забил свой последний гол за «Арсенал» в матче, в котором Жиру забил свой первый за них же. — Правда? Я и не помню. Зато помню, что Жиру был веселым. Парень, который всегда любил красоваться перед зеркалом и кайфовал от себя. Жиру был открытым человеком, и я вспоминаю его с теплыми чувствами, — цитирует слова Аршавина Sport24. Источник:Sport24

«Кайфовал от себя». Аршавин вспомнил, каким в «Арсенале» был молодой Оливье Жиру
Фото: Матч ТВМатч ТВ
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