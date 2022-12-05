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57 минут назад

«Манчестер Юнайтед» может усилиться игроком «Брайтона»

Евро-футбол.Ру

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Брайтона» Мойсесу Кайседо, сообщает журналист Алан Никсон.

«Манчестер Юнайтед» может усилиться игроком «Брайтона»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По информации источника, 21-летний эквадорец обойдётся «красным дьяволам» в 60-70 миллионов фунтов (примерно 81 миллион евро). Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Кайседо в 38 миллионов евро. Действующее соглашение футболиста с «Брайтоном» рассчитано до лета 2025 года.

Хавбек защищает цвета «Брайтона» уже второй сезон. Ранее он выступал за эквадорский «Индепендьенте» и бельгийский «Берсхот». В текущем розыгрыше АПЛ Кайседо провёл в составе английской команды 14 матчей, отметившись в них одним забитым голом.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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