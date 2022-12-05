«Манчестер Юнайтед» может усилиться игроком «Брайтона»

По информации источника, 21-летний эквадорец обойдётся «красным дьяволам» в 60-70 миллионов фунтов (примерно 81 миллион евро). Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Кайседо в 38 миллионов евро. Действующее соглашение футболиста с «Брайтоном» рассчитано до лета 2025 года.