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1 час назад

Источник: Дзюба может продолжить карьеру в ОАЭ

Газета.Ruиещё 2

Российский футболист Артем Дзюба рассчитывает продолжить карьеру за границей. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Стало известно, где Дзюба может продолжить карьеру
Фото: Газета.руГазета.ру

По данным источника, в настоящий момент, нападающим интересуются клубы из Объединенных Арабских Эмиратов. При этом отмечается, что конкретного предложения на руках у 34-летнего россиянина нет, но его агенты общаются с местными клубами.

Кроме того, по информации портала, для Дзюбы Российская премьер-лига (РПЛ) не является приоритетом для продолжения карьеры. К нему сохраняют интерес московское «Торпедо» и екатеринбургский «Урал», однако, для игрока по-прежнему важен финансовый вопрос, и пока клубы из России не смогут приблизиться к зарплатным ожиданиям форварда, он не намерен рассматривать предложения от них.

Напомним, что с 3 ноября Дзюба находится без команды после расторжения контракта с турецким клубом «Адана Демирспор». Он провел в команде всего несколько месяцев. До этого он на протяжении семи лет выступал за петербургский «Зенит».

Ранее Артем Дзюба рассказал о желании объединить усилия со Леонидом Слуцким и создать что-то вместе.

Футбол,Артем Дзюба,Торпедо,Зенит,
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