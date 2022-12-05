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1 час назад

Футболист клуба РПЛ сделал выбор между сборными России и Армении

Lenta.ruиещё 4

Полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» Александр Коваленко заявил, что сделал окончательный выбор между сборными России и Армении. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Футболист клуба РПЛ сделал выбор между сборными России и Армении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С Федерацией футбола Армении на данный момент не общаюсь. Выбор в пользу сборной России — это окончательное решение», — рассказал 19-летний футболист.

Он также отметил, что не рассматривает возможность смены спортивного гражданства.

В середине сентября главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что Коваленко предложили выступать за сборную Армении. Он также отметил, что игроку пора сделать выбор.

15 сентября Коваленко, имеющий армянские корни, впервые получил вызов в национальную сборную России. Хавбек дебютировал в составе команды 24 сентября в товарищеском матче против Киргизии (2:1).

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