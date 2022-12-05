Футболист клуба РПЛ сделал выбор между сборными России и Армении

Фото: РИА Новости РИА Новости

«С Федерацией футбола Армении на данный момент не общаюсь. Выбор в пользу сборной России — это окончательное решение», — рассказал 19-летний футболист.

Он также отметил, что не рассматривает возможность смены спортивного гражданства.

В середине сентября главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что Коваленко предложили выступать за сборную Армении. Он также отметил, что игроку пора сделать выбор.