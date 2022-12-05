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2 часа назад

«Челси» может купить итальянского топ-полузащитника за 60 миллионов евро

Евро-футбол.Руиещё 1

Хавбек миланского «Интера» Николо Барелла может сменить итальянский чемпионат на Английскую премьер-лигу. По сообщениям Calciomercatoweb, подписать итальянского полузащитника намерен лондонский «Челси».

«Челси» может купить итальянского топ-полузащитника за 60 миллионов евро
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Пенсионеры» подыскивают усиление в среднюю линию в связи с назревающим уходом Жоржиньо и Н’Голо Канте. «Интер» готов расстаться с Бареллой, если за него предложат порядка 60 миллионов евро.

Николо выступает в составе миланского гранда с 2020 года. В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 25 поединках на клубном уровне, отметившись семью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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