«Челси» может купить итальянского топ-полузащитника за 60 миллионов евро

Хавбек миланского «Интера» Николо Барелла может сменить итальянский чемпионат на Английскую премьер-лигу. По сообщениям Calciomercatoweb, подписать итальянского полузащитника намерен лондонский «Челси».

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«Пенсионеры» подыскивают усиление в среднюю линию в связи с назревающим уходом Жоржиньо и Н’Голо Канте. «Интер» готов расстаться с Бареллой, если за него предложат порядка 60 миллионов евро.