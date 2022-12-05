«Челси» может купить итальянского топ-полузащитника за 60 миллионов евро

Хавбек миланского «Интера» Николо Барелла может сменить итальянский чемпионат на Английскую премьер-лигу. По сообщениям Calciomercatoweb, подписать итальянского полузащитника намерен лондонский «Челси».
«Пенсионеры» подыскивают усиление в среднюю линию в связи с назревающим уходом Жоржиньо и Н’Голо Канте. «Интер» готов расстаться с Бареллой, если за него предложат порядка 60 миллионов евро.
Николо выступает в составе миланского гранда с 2020 года. В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 25 поединках на клубном уровне, отметившись семью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.