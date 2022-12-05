​«Барселона» отказалась от Месси

С момента ухода Лионеля Месси из «Барселоны» в прессе то и дело появлялись слухи о возможном возвращении аргентинца на «Камп Ноу» в качестве игрока. Поговаривали, что камбэк звёздного форварда может состояться ближайшим летом, когда истечёт срок его контракта с «ПСЖ». Впрочем, такая вероятность становится всё более низкой, о чём рассказывает El Nacional.