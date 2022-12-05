ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
0° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

​«Барселона» отказалась от Месси – клуб переключился на другую звезду

Евро-футбол.Руиещё 1

С момента ухода Лионеля Месси из «Барселоны» в прессе то и дело появлялись слухи о возможном возвращении аргентинца на «Камп Ноу» в качестве игрока. Поговаривали, что камбэк звёздного форварда может состояться ближайшим летом, когда истечёт срок его контракта с «ПСЖ». Впрочем, такая вероятность становится всё более низкой, о чём рассказывает El Nacional.

​«Барселона» отказалась от Месси
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По данным источника, президент «Барселоны» Жоан Лапорта был одержим идеей с возвращением Лионеля Месси. Тем не менее, другие члены руководства клуба посоветовали ему отказаться от аргентинца, ссылаясь на его возраст (летом Лео исполнится 36).

Вместо Месси функционеры предлагают Лапорте приложить усилия для подписания полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

Футбол,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители