Игрок "Рубина" Дзагоев заявил, что пьет минимум 5 л воды в день и ложится спать до 23:00

Полузащитник казанского "Рубина" Алан Дзагоев рассказал о питании и режиме сна, которые способствуют его восстановлению. Его слова передает "Спорт-Экспресс". "Я пью 5 л воды и ложусь до 23:00? Да, это правда. Летом вместе с тренировками может доходить и до 7 л в день. Воду нужно пить обязательно, 4-5 л в день — это норма для спортсмена. Сон — самое важное для восстановления футболиста. Ежедневно нужно спать по восемь-десять часов", - сказал Дзагоев. Этим летом Дзагоев перешел в "Рубин". За 11 матчей Алан отметился двумя забитыми мячами. Примечательно, что казанскую команду тренирует Леонид Слуцкий, под руководством которого Дзагоев работал как в ЦСКА, так и в сборной России. Дзагоев покинул ЦСКА в летнее межсезонье в статусе свободного агента. Игрок провел за армейский клуб 397 матчей, в которых отметился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Дзагоев — трехкратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка и Суперкубка России. В сентябре главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин оценил уровень Дзагоева и рассказал о разговоре с ним прошлым летом.