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57 минут назад

Каземиро рассказал, почему решил перейти в «МЮ»

Евро-футбол.Ру

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро объяснил, почему этим летом решил перебраться в стан «красных дьяволов» из мадридского «Реала». Напомним, трансфер обошёлся команде Эрика тен Хага в сумму около 80 миллионов евро.

Каземиро рассказал, почему решил перейти в «МЮ»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Несомненно, статус клуба сыграл большую роль. Это невероятная команда с огромной историей. Это сыграло очень важную роль», – цитирует Каземиро Centre Devils.

Напомним, Каземиро уже успел отметиться за «Манчестер Юнайтед» дебютным голом. Свой пока что единственный мяч за команду бразилец забил в поединке против «Челси» в рамках Английской премьер-лиги. Этот гол помог манкунианцем вырвать одно очко.

Футбол,Манчестер Юнайтед,Реал,
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