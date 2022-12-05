Каземиро рассказал, почему решил перейти в «МЮ»

Полузащитник « Манчестер Юнайтед » Каземиро объяснил, почему этим летом решил перебраться в стан «красных дьяволов» из мадридского «Реала» . Напомним, трансфер обошёлся команде Эрика тен Хага в сумму около 80 миллионов евро.

«Несомненно, статус клуба сыграл большую роль. Это невероятная команда с огромной историей. Это сыграло очень важную роль», – цитирует Каземиро Centre Devils.

Напомним, Каземиро уже успел отметиться за «Манчестер Юнайтед» дебютным голом. Свой пока что единственный мяч за команду бразилец забил в поединке против «Челси» в рамках Английской премьер-лиги. Этот гол помог манкунианцем вырвать одно очко.