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42 минуты назад

​Роналду ничего не согласовывал с «Аль-Насром» - инсайдер

Евро-футбол.Ру

В понедельник в прессе появилась информация о том, что Криштиану Роналду в первый день января станет игроком «Аль-Насра». Якобы переезд одного из наиболее известных футболистов в Саудовскую Аравию уже согласован. Впрочем, испанские журналисты могли поторопиться. Как сообщает португальский B24 со ссылкой на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Роналду ещё ничего не подписывал и даже не согласовывал с «Аль-Насром». В настоящий момент форвард сосредоточен на выступлении на чемпионате мира.

​Роналду ничего не согласовывал с «Аль-Насром» - инсайдер
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Ближайший матч на мундиале сборная Португалии проведёт 6 декабря – против Швейцарии в 1/8 финала.

Футбол,Фабрицио Романо,Криштиану Роналду,
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