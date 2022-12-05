​Роналду ничего не согласовывал с «Аль-Насром» - инсайдер

В понедельник в прессе появилась информация о том, что Криштиану Роналду в первый день января станет игроком «Аль-Насра». Якобы переезд одного из наиболее известных футболистов в Саудовскую Аравию уже согласован. Впрочем, испанские журналисты могли поторопиться. Как сообщает португальский B24 со ссылкой на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Роналду ещё ничего не подписывал и даже не согласовывал с «Аль-Насром». В настоящий момент форвард сосредоточен на выступлении на чемпионате мира.