Журналист опроверг информацию о переходе Роналду в «Аль-Насср»

Спортивный журналист Пирс Морган в своем Twitter опроверг слухи о скором переходе легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду в ФК «Аль-Насср» (Саудовская Аравия). Об этом пишет «Чемпионат».

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Отмечается, что ранее Роналду дал Моргану резонансное интервью о «Манчестер Юнайтед». После его публикации игрок был уволен.

«И снова неправда», - подчеркнул журналист.

По данным портала, ранее обозреватель Николо Скира рассказал о том, что португалец в ближайшее время подпишет контракт с саудовским клубом с зарплатой около € 200 млн за сезон, включая доходы от рекламы.