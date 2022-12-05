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33 минуты назад

Журналист опроверг информацию о переходе Криштиану Роналду в «Аль-Насср»

Илья Родин

Спортивный журналист Пирс Морган в своем Twitter опроверг слухи о скором переходе легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду в ФК «Аль-Насср» (Саудовская Аравия). Об этом пишет «Чемпионат».

Журналист опроверг информацию о переходе Роналду в «Аль-Насср»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее Роналду дал Моргану резонансное интервью о «Манчестер Юнайтед». После его публикации игрок был уволен.

«И снова неправда», - подчеркнул журналист.

По данным портала, ранее обозреватель Николо Скира рассказал о том, что португалец в ближайшее время подпишет контракт с саудовским клубом с зарплатой около € 200 млн за сезон, включая доходы от рекламы.

Напомним, ранее Роналду стал первым футболистом, которому удалось забить мячи на пяти чемпионатах мира.

Футбол,Пирс Морган,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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