Медики сообщили об улучшении состояния Пеле

Состояние здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле постепенно улучшается. Об этом сообщили во вторник его врачи.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"В состоянии здоровья пациента наблюдаются постепенные улучшения, как в целом, так и в том, что касается респираторной инфекции. Он остается в обычной палате, его жизненные показатели стабильны, он в сознании, новых осложнений нет", - говорится в заявлении сан-паульской клиники, куда бывший футболист попал на прошлой неделе.

Газета Folha de Sao Paulo в субботу сообщила, что трехкратный чемпион мира находится на паллиативном лечении, так как его организм перестал реагировать на химиотерапию. Паллиативное лечение помогает снимать болевой синдром и одышку.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже телеканал ESPN сообщил, что у Пеле были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.