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19 минут назад

Дмитрий Тарасов устроил дебош в Краснодаре

Евро-футбол.Ру

Футболист Дмитрий Тарасов на днях приехал в Краснодар, где собранная им медийная футбольная команда участвует в матчах. Спортсмен возлагает на свой клуб огромные надежды, ведь, таким образом, он может продолжать выходить на поле, пусть и не играя в профессиональной лиге. Но, судя по всему, дела у супруга Анастасии Костенко идут не лучшим образом.

Обстоятельства сложились таким образом, что бывшему полузащитнику столичного «Локомотива» запретили участвовать в одном из последних матчей. Дмитрий попытался оспорить это решение, но сделал это в весьма агрессивной манере. Экс-супруг Ольги Бузовой принялся спорить и нецензурно выражаться. Звездный спортсмен на почве конфликта заметно покраснел и пытался втянуть оппонентов в потасовку.

Дмитрий Тарасов прокомментировал свои издевательства над Ольгой Бузовой

Очевидцы выложили в Сети ролик, как Тарасов агрессивно вел себя по отношению к сопернику. Многие фанаты уже осудили поведение Дмитрия и пожалели его супругу – Анастасию Костенко, которой приходится терпеть мужчину, совершенно не уважающего интересы и мнения других.

«Слава Богу, что он оградил от себя Бузову», «Без него Оля не добилась бы таких высот», «Ужас! Достается, наверное, жене! Он же агрессивный, ему не место на футбольном поле!», - пишут в Сети фолловеры.

Это далеко не первый скандал, в котором обозначил свое участие Дмитрий Тарасов. Ранее он разбирался с бывшей супругой, когда приглашал ее стать частью проекта по созданию медийной команды, однако Бузова отказала ему, заявив, что не хочет иметь с Тарасовым никаких общих дел, что сильно разозлило футболиста, ожидавшего получить положительный ответ от певицы.

Футбол,Видео,Анастасия Костенко,Дмитрий Тарасов,
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