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40 минут назад

Влашич прокомментировал уход из ЦСКА

Спорт день за днем

Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о последних днях в составе армейцев.

Влашич прокомментировал уход из ЦСКА
Фото: EPAEPA

«Было много разговоров, что в свой последний месяц в ЦСКА я был очень расстроенным, поэтому не хотел играть? Неправда! Я отдавался на все сто процентов в каждой игре и на каждой тренировке. Просто, возможно, я уже почувствовал, что пришло время уходить. Клуб одобрил это, сказал, чтобы я подождал, пока они получат хорошее предложение. Ну они и получили его! Кажется, это было в последние два дня трансферного окна лета», — передает слова Влашича «Чемпионат».

Хорватский полузащитник Никола Влашич выступал за ЦСКА с июля 2019 года по август 2021. В составе армейцев Влашич провел 108 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 21 ассист.

После ЦСКА Влашич выступал за «Вест Хэм», а в августе 2022 года перешел в «Торино». В Серии А футболист отыграл 15 матчей, забил 4 мяча и отдал две голевые передачи.

Вместе со сборной Хорватии Влашич вышел в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре.

Футбол,Никола Влашич,
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