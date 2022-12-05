Влашич прокомментировал уход из ЦСКА

«Было много разговоров, что в свой последний месяц в ЦСКА я был очень расстроенным, поэтому не хотел играть? Неправда! Я отдавался на все сто процентов в каждой игре и на каждой тренировке. Просто, возможно, я уже почувствовал, что пришло время уходить. Клуб одобрил это, сказал, чтобы я подождал, пока они получат хорошее предложение. Ну они и получили его! Кажется, это было в последние два дня трансферного окна лета», — передает слова Влашича «Чемпионат».