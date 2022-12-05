Влашич прокомментировал уход из ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о последних днях в составе армейцев.
«Было много разговоров, что в свой последний месяц в ЦСКА я был очень расстроенным, поэтому не хотел играть? Неправда! Я отдавался на все сто процентов в каждой игре и на каждой тренировке. Просто, возможно, я уже почувствовал, что пришло время уходить. Клуб одобрил это, сказал, чтобы я подождал, пока они получат хорошее предложение. Ну они и получили его! Кажется, это было в последние два дня трансферного окна лета», — передает слова Влашича «Чемпионат».
Хорватский полузащитник Никола Влашич выступал за ЦСКА с июля 2019 года по август 2021. В составе армейцев Влашич провел 108 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 21 ассист.
После ЦСКА Влашич выступал за «Вест Хэм», а в августе 2022 года перешел в «Торино». В Серии А футболист отыграл 15 матчей, забил 4 мяча и отдал две голевые передачи.
Вместе со сборной Хорватии Влашич вышел в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре.