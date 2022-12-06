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1 час назад

Гранат считает, что Ловрен может покинуть "Зенит" после выступления на ЧМ в Катаре

Газета.Ru

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат предположил, что капитан петербургского «Зенита» Деян Ловрен может покинуть Российскую премьер-лигу (РПЛ), если продолжит играть так же хорошо, как за команду Хорватии на чемпионате мира в Катаре.

Капитан "Зенита" может покинуть команду после ЧМ-22
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ловрен в матче 1/8 финала мирового первенства стал автором голевой передачи. Хорваты обыграли японцев в серии послематчевых пенальти и сыграют с бразильцами в четвертьфинале турнира.

«То, что Деян отдал классную голевую передачу, ему в плюс. Если команда прошла дальше, значит, можно сказать, что все сыграли хорошо.

Ловрен может покинуть «Зенит» и уехать в Европу, если продолжит играть так же хорошо? Конечно, может, но это будет зависеть от дальнейшего выступления сборной Хорватии и от того, захочет ли Ловрен покинуть Россию», — сообщил Гранат «РБ Спорту».

Ловрен выступает за «Зенит» с 2020 года, перейдя из «Ливерпуля». Вместе с сине-бело-голубыми он дважды выигрывал чемпионат России. Защитник не воспользовался разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) и не стал приостанавливать контракт с сине-бело-голубыми.

Ранее игроки сборной Бразилии после выхода в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре растянули на поле баннер в поддержку легендарного футболиста Пеле, который находится в больнице.

Бразильцы в 1/8 финала турнира нанесли поражение команде Южной Кореи со счетом 4:1. Все голы южноамериканцы забили в первом тайме. Отличились Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета.

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