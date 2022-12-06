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23 минуты назад

«Если Роналду туда уедет, то он завершит карьеру футболиста. Это будет уже переход в шоу-бизнес» — Булыкин о возможном переходе Роналду в клуб из Саудовской Аравии

Матч ТВ

Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин назвал завершением карьеры возможный переход Криштиану Роналду в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Насср». Об этом варианте ранее сообщали испанские СМИ.

«Если Роналду туда уедет, то он завершит карьеру футболиста»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Переход Роналду в Саудовскую Аравию возможен, если он выберет деньги и большие рекламные контракты по всему арабскому миру. Конечно, надо смотреть на то, какие есть еще у него предложения. Думаю, ему еще из США предлагали контракт. Посмотрим, что он выберет. Ему предлагают сумасшедшие деньги. Не думаю, что кто-то предложит ему сопоставимые суммы. Если Роналду туда уедет, то он завершит карьеру футболиста. Это будет уже переход в шоу-бизнес, — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Вылетит ли Роналду с ЧМ-202

Роналду находится в статусе свободного агента. В ноябре «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе 37-летнего португальца из клуба после его скандального интервью, в котором он раскритиковал клуб и бывших партнеров по команде.

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