— Переход Роналду в Саудовскую Аравию возможен, если он выберет деньги и большие рекламные контракты по всему арабскому миру. Конечно, надо смотреть на то, какие есть еще у него предложения. Думаю, ему еще из США предлагали контракт. Посмотрим, что он выберет. Ему предлагают сумасшедшие деньги. Не думаю, что кто-то предложит ему сопоставимые суммы. Если Роналду туда уедет, то он завершит карьеру футболиста. Это будет уже переход в шоу-бизнес, — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».