Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин назвал завершением карьеры возможный переход Криштиану Роналду в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Насср». Об этом варианте ранее сообщали испанские СМИ.
— Переход Роналду в Саудовскую Аравию возможен, если он выберет деньги и большие рекламные контракты по всему арабскому миру. Конечно, надо смотреть на то, какие есть еще у него предложения. Думаю, ему еще из США предлагали контракт. Посмотрим, что он выберет. Ему предлагают сумасшедшие деньги. Не думаю, что кто-то предложит ему сопоставимые суммы. Если Роналду туда уедет, то он завершит карьеру футболиста. Это будет уже переход в шоу-бизнес, — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».
Роналду находится в статусе свободного агента. В ноябре «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе 37-летнего португальца из клуба после его скандального интервью, в котором он раскритиковал клуб и бывших партнеров по команде.