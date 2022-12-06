Кокорин назвал отличия «Зенита» от «Спартака»

Чем отличается «Спартак»? Я же играл и с теми, и с теми. В «Зените» всегда были на порядок сильнее легионеры, всегда качественные тренеры. Это один город. Какие минусы есть у «Зенита»? Честно, не нахожу их», — сказал Кокорин в видео на YouTube-канале Kolos.