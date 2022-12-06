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34 минуты назад

​«Реал» хочет заполучить Гвардиола и планирует предложить 90 млн евро

Евро-футбол.Руиещё 2

«Реал» предпримет решительные попытки, чтобы заполучить защитника Йошко Гвардиола. По данным журналиста Альфредо Педуллы, которыми он поделился в социальных сетях, мадридский гранд обозначил игрока сборной Хорватии как приоритетную цель. «Сливочные» якобы планируют предложить «РБ Лейпцигу» за Гвардиола 90 миллионов евро.

​«Реал» хочет заполучить Гвардиола
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В январе Йошко Гвардиол отпразднует свой 21-й день рождения. За «РБ Лейпциг» хорват выступает с лета 2021 года после трансфера из загребского «Динамо». Всего за «быков» Гвардиол провёл 65 официальных матчей, в которых он забил три гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.

Футбол,Динамо,Реал,
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