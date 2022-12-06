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16 минут назад

Кокорин высказался о будущем Дзюбы

Lenta.ruиещё 1

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин высказался о будущем Артема Дзюбы. Его слова передает Sport24.

Кокорин высказался о будущем Дзюбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Здесь [на Кипре] много команд, которые бьют вперед и которым нужен нападающий, который может зацепиться впереди», — заявил Кокорин.

Футболист добавил, что слышал о возможном приглашении Дзюбы в один из клубов в качестве тренера.

С августа по ноябрь 2022 года российский нападающий выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Дзюба принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточное количество игрового времени.

В составе петербургского «Зенита» Дзюба четыре раза становился чемпионом страны. Вместе со сборной России он дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

Футбол,Александр Кокорин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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