Кокорин высказался о будущем Дзюбы

«Здесь [на Кипре ] много команд, которые бьют вперед и которым нужен нападающий, который может зацепиться впереди», — заявил Кокорин .

Футболист добавил, что слышал о возможном приглашении Дзюбы в один из клубов в качестве тренера.

С августа по ноябрь 2022 года российский нападающий выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Дзюба принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточное количество игрового времени.