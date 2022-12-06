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30 минут назад

Фигуристка Анна Щербакова рассказала о своем отношении к футболу

ТАСС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова с удовольствием посещает футбольные матчи, однако клубных пристрастий у нее нет. Об этом она рассказала ТАСС во вторник.

Фигуристка Анна Щербакова рассказала о своем отношении к футболу
Фото: ТАССТАСС

Щербакова с 1 по 5 декабря выступала в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" в Катаре, который сейчас принимает чемпионат мира по футболу.

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"Просто смотрю игру, конкретных фаворитов у меня нет, - сказала Щербакова. - Сейчас на свои матчи меня приглашает "Спартак", поэтому я часто хожу поболеть за ребят. Мне нравится ходить на матчи, но я не могу назвать себя преданным фанатом или человеком, который в этом сильно разбирается".

"На прошлом чемпионате мира я, конечно, болела за сборную России. Тот турнир прекрасно запомнила. Во-первых, мы тогда тренировались на одной базе с футболистами - в Новогорске. Во-вторых, мне удалось побывать на матче Россия - Испания. И тот, и этот чемпионат мира останутся у меня в памяти".

"Классно, что мы продвигаем фигурное катание"

Щербакова в спектакле "Спящая красавица", постановщиком которого является олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, играет роль принцессы Леи. "Сюда приходят люди, которые, возможно, никогда не видели фигурного катания, поэтому мы очень часто сталкиваемся с бурной реакцией на то, что делаем, - рассказала фигуристка об опыте выступления в Катаре. - Классно, что мы продвигаем фигурное катание, и публика принимает очень тепло".

"Не могу сказать, узнают ли меня здесь, но после шоу со мной фотографируются. Вот только я не знаю, как с фигуристкой или как с принцессой Леей из сказки", - отметила она.

Щербакова продолжает восстановление после операции на колене, поэтому на соревнованиях пока не выступает. В ее планах - тренировки и подготовка к ледниковому шоу, которое пройдет в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 8 января.

"Возвращаюсь в Москву, приступаю к тренировкам. Также буду посещать репетиции, готовиться к новогоднему шоу "Спящая красавица" в Санкт-Петербурге. Здесь я уже опробовала эту роль, думаю, в Петербурге буду чувствовать себя в ней максимально гармонично. Уверена, что зрителям понравится", - рассказала фигуристка.

Щербаковой 18 лет, она является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, победительницей командного чемпионата мира (2021).

Футбол,Анна Щербакова,Татьяна Навка,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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