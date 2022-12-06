«Арсенал» нацелился на футболиста сборной США

Лондонский «Арсенал» хочет усилиться полузащитником сборной США Юнусом Муса, который оставил хорошее впечатление по выступлениям на чемпионате мира в Катаре. По данным от журналиста Фабрицио Романо в социальных сетях, хавбек может покинуть «Валенсию» уже в зимнее трансферное окно.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Если верить источнику, «Арсенал» является далеко не единственным клубом, который заинтересован в услугах полузащитника. Юнус также находится на радаре у других неназванных клубов Английской премьер-лиги. Также возможность приобретения Муса изучает миланский «Интер».