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11 минут назад

«Арсенал» нацелился на футболиста сборной США

Евро-футбол.Ру

Лондонский «Арсенал» хочет усилиться полузащитником сборной США Юнусом Муса, который оставил хорошее впечатление по выступлениям на чемпионате мира в Катаре. По данным от журналиста Фабрицио Романо в социальных сетях, хавбек может покинуть «Валенсию» уже в зимнее трансферное окно.

«Арсенал» нацелился на футболиста сборной США
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Если верить источнику, «Арсенал» является далеко не единственным клубом, который заинтересован в услугах полузащитника. Юнус также находится на радаре у других неназванных клубов Английской премьер-лиги. Также возможность приобретения Муса изучает миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» в зимнее трансферное окно как раз будет нацелен на трансфер полузащитника.

Футбол,Фабрицио Романо,
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