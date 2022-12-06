Российский нападающий "Ариса" Александр Кокорин сравнил жизнь на Кипре и в Москве. Его слова передает Sport24.

Фото: kokorin9/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) kokorin9/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"Главный плюс Кипра в сравнении с Москвой? Солнце. Главный плюс Москвы в сравнении с Кипром? Можно поесть в ресторанах после 22:30. И кинотеатры", — сказал Кокорин.

Кокорин перешел в "Арис" минувшим летом на правах аренды из "Фиорентины". В прошлом сезоне форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и в общей сложности провел на поле 53 минуты.

Кокорин стал игроком "Фиорентины" в 2021 году, перейдя из московского "Спартака". Также нападающий в России известен по выступлениям за "Зенит", "Сочи", "Динамо" и "Анжи".