Аршавин заявил, что Пиняев ему напоминает Роналду

Бывший игрок сборной России, а ныне заместитель генерального директора по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин ответил на вопрос, перейдет ли нападающий "Крыльев Советов" Сергей Пиняев в петербургский клуб. "Он сейчас интересен всем командам, которые находятся наверху таблицы. Не думаю, что его контракт с "Крыльями Советов" станет препятствием для топ-клубов РПЛ. Напоминает мне себя? Иногда да — с учетом того, что он не такой высокий. Но по позиции, где он играет, и по тому, как он любит смещаться в центр, мне он больше напоминает Криштиану Роналду", - приводит слова Аршавина Sport24. Пиняев перешел в "Крылья Советов" летом 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в десяти встречах, забив три гола. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в "Манчестер Юнайтед". Напомним, 20 июля футболисту во время тренировки стало плохо и он был госпитализирован. Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс. Игрок быстро восстановился и вернулся к игре. А в ноябре дебютировал за сборную России в матче против Таджикистана. Ранее Зарема Салихова назвала сорвавшийся трансфер Пиняева в "Спартак" самым обидным.