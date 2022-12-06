Моуринью пригласил Депая в «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть в составе своей команды нападающего «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфиса Депая, сообщает Tuttosport.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

По информации источника, португальский специалист уже успел связаться с 28-летним форвардом, чтобы убедить его перейти в итальянский клуб. Ожидается, что в январе «Рома» попытается взять футболиста в аренду, а уже летом заключить с ним полноценный контракт.

Напомним, срок действующего соглашения Депая с каталонским клубом истекает в конце июня следующего года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 20 миллионов евро.