Жиру сравнил себя с Кейном

«Я уже обсуждал Кейна с Уго Льорисом. Думаю, я и Гарри – во многом схожие нападающие, мы оба сильны физически. Он не только способен забивать, но и активно участвует в командных розыгрышах. Англия очень здорово смотрится на этом турнире, нас ждёт интересная игра», – приводит Football Italia слова футболиста «Милана».