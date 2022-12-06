ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
59 минут назад

Жиру сравнил себя с Кейном

Евро-футбол.Ру

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился мыслями о форварде английской национальной команды Гарри Кейне.

Жиру сравнил себя с Кейном
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что французы и англичане разыграют между собой путёвку в полуфинал чемпионата мира. Матч состоится 10 декабря.

«Я уже обсуждал Кейна с Уго Льорисом. Думаю, я и Гарри – во многом схожие нападающие, мы оба сильны физически. Он не только способен забивать, но и активно участвует в командных розыгрышах. Англия очень здорово смотрится на этом турнире, нас ждёт интересная игра», – приводит Football Italia слова футболиста «Милана».

Оливье Жиру отметился в Катаре тремя голами, а на счету Гарри Кейна одно взятие ворот и три результативных паса.

Футбол,Уго Льорис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители