Шалимов выразил намерение закрыть Мостового в психушке

- У Мостового намного меньше сил, чем у меня, где бы он там ни был. Я его буду лечить, я его закрою в психушку. Успокоиться этому дурачку надо. Его приедут, заберут и он оттуда не выйдет, - заявил Шалимов, цитируемый изданием «Спорт день за днем».