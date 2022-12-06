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47 минут назад

Шалимов выразил намерение закрыть Мостового в психушке

Евро-футбол.Ру

Конфликт двух бывших игроков российской сборной, которые в 1993 году стояли вместе по одну сторону баррикад в противостоянии с РФС (помните «письмо четырнадцати?»), набирает обороты.

Шалимов выразил намерение закрыть Мостового в психушке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Когда-то идейные партнеры, сейчас Игорь Шалимов и Александр Мостовой поливают друг друга грязью и стараются оскорбить как можно язвительнее. В своем очередном выпаде Шалимов пообещал закрыть Мостового в психушке.

- У Мостового намного меньше сил, чем у меня, где бы он там ни был. Я его буду лечить, я его закрою в психушку. Успокоиться этому дурачку надо. Его приедут, заберут и он оттуда не выйдет, - заявил Шалимов, цитируемый изданием «Спорт день за днем».

Футбол,Александр Мостовой,Игорь Шалимов,РФС,
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