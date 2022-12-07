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1 час назад

Роналду опроверг слухи о переходе в саудовский клуб

Lenta.ruиещё 11

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опроверг слухи о том, что с 1 января он переходит в саудовский футбольный клуб «Аль-Наср». Об этом пишет португальское издание Record.

Роналду прокомментировал слухи о переходе в саудовский клуб
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На соответствующий вопрос журналистов Роналду ответил, что это неправда.

В конце ноября Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед». Соглашение расторгли из-за того, что в одном из интервью футболист заявил, что не уважает главного тренера «Манчестера» Эрика тен Хага.

После этого стало известно, что футболист заключил контракт с «Аль-Наср» на два с половиной сезона. Сообщалось, что нападающему пообещали зарплату в размере 200 миллионов евро за сезон.

Роналду в составе сборной Португалии выступает на ЧМ-2022 в Катаре. В трех матчах группового этапа форвард забил один мяч с пенальти. 6 декабря португальцы разгромили национальную команду Швейцарии со счетом 6:1 и вышли в четвертьфинал ЧМ.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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