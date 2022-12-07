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1 час назад

Экс-капитан сборной России Аршавин назвал лучших игроков РПЛ по итогам первой части сезона

Газета.Ru

Бывший капитан петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал лучших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам первой части сезона-2022/2023.

Аршавин назвал лучших игроков РПЛ после первой части сезона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лучший игрок чемпионата России по итогам первой части сезона? Малком или Вендел, кто-то из них. Открытием года назову Сергея Пиняева», — цитирует экс-футболиста Sport24.

Полузащитник «Зенита» Вендел в текущем сезоне провел за «Зенит» 16 матчей, в которых забил семь мячей и сделал три результативные передачи. На счету его одноклубника Малкома 17 игр, 12 голов и пять передач.

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев сыграл 11 матчей, при этом забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что Сергей Пиняев напоминает ему капитана сборной Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, 20 июля Пиняеву во время тренировки стало плохо и он был госпитализирован. Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс. Игрок быстро восстановился и вернулся к игре. А в ноябре дебютировал за сборную России в матче против Таджикистана.

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