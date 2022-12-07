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28 минут назад

Фелиш может перейти в «Астон Виллу»

Евро-футбол.Ру

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Фелиш может продолжить карьеру в Англии, сообщает Marca.

Фелиш может перейти в «Астон Виллу»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, новым клубом 23-летнего футболиста может стать бирмингемская «Астон Вилла». Агент Фелиша Жорже Мендеш уже вступил в переговоры по поводу потенциальной сделки.

Действующий контракт Фелиша с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 50 миллионов евро.

Напомним, португалец перешёл в «Атлетико» летом 2019 года из «Бенфики» за 127,2 миллионов евро. В текущем сезоне Фелиш провёл в составе команды из Мадрида 18 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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