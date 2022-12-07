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18 минут назад

«Проблемный ветеран никому не нужен»: Петржела о Дзюбе

Газета.Ruиещё 1

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела высказался о будущем российского форварда Артема Дзюбы.

«Проблемный ветеран никому не нужен»: Петржела о Дзюбе
Фото: Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"Артем до сих пор не нашел себе клуб. Если он пропустит зимние сборы, то его можно будет списывать со счетов. Никому не нужен проблемный ветеран футбола.

Спроса на него нет. Но и не стоит ждать Дзюбу в чемпионате России. Думаю, он не хочет жить и играть в России. Иначе бы Артем не уезжал в Турцию в самом начале", — цитирует чешского специалиста Sport24.

Напомним, что с 3 ноября Дзюба находится без команды после расторжения контракта с турецким клубом "Адана Демирспор". Он провел в команде всего несколько месяцев. До этого он на протяжении семи лет выступал за петербургский "Зенит".

Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в клубе из Объединенных Арабских Эмиратов.

Футбол,Властимил Петржела,Зенит,
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