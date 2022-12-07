​«Ювентус» могут исключить из еврокубков

В отношении «Ювентуса» продолжается расследование. Прокуратура Турина изучает деятельность клуба по двум ключевым направлениям: завышение прибыли в балансовых отчётах и тайная выплата зарплаты футболистам на начальных этапах пандемии.

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УЕФА со своей стороны тоже начал разбирательство. При этом, как сообщает La Gazzetta dello Sport, в Ньоне не собираются ждать завершения расследования в Италии.