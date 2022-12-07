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41 минуту назад

​«Ювентус» могут исключить из еврокубков

Евро-футбол.Ру

В отношении «Ювентуса» продолжается расследование. Прокуратура Турина изучает деятельность клуба по двум ключевым направлениям: завышение прибыли в балансовых отчётах и тайная выплата зарплаты футболистам на начальных этапах пандемии.

​«Ювентус» могут исключить из еврокубков
Фото: TwitterTwitter

УЕФА со своей стороны тоже начал разбирательство. При этом, как сообщает La Gazzetta dello Sport, в Ньоне не собираются ждать завершения расследования в Италии.

Отмечается, что на текущий момент наиболее вероятным является наложение на «Ювентус» крупного штрафа со стороны УЕФА. Впрочем, нельзя исключать даже исключения из еврокубков, особенно если информация о тайных выплатах подтвердится, пишет издание.

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