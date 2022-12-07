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1 час назад

Главный тренер МЮ впервые прокомментировал уход Роналду из клуба

Lenta.ruиещё 2

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг впервые прокомментировал расторжение контракта с португальским форвардом Криштиану Роналду. Его слова передает The Sun.

Главный тренер МЮ впервые прокомментировал уход Роналду из клуба
Фото: Carl Recine / ReutersCarl Recine / Reuters

Тен Хаг заявил, что уход Роналду из клуба остался в прошлом. «Сейчас мы смотрим вперед, мы смотрим в будущее», — отметил он.

Ранее Роналду высказался о расторжении контракта с командой.

«Я люблю "Юнайтед" и фанатов, которые никогда не изменятся. Похоже, пришло время искать новый вызов. Я желаю "Манчестер Юнайтед" всего наилучшего», — заявил футболист.

22 ноября МЮ официально объявил о расторжении соглашения с Роналду. Контракт с португальцем разорвали по взаимному соглашению сторон. Перед этим футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает тен Хага.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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