Главный тренер МЮ впервые прокомментировал уход Роналду из клуба

Тен Хаг заявил, что уход Роналду из клуба остался в прошлом. «Сейчас мы смотрим вперед, мы смотрим в будущее», — отметил он.

«Я люблю "Юнайтед" и фанатов, которые никогда не изменятся. Похоже, пришло время искать новый вызов. Я желаю "Манчестер Юнайтед" всего наилучшего», — заявил футболист.

22 ноября МЮ официально объявил о расторжении соглашения с Роналду. Контракт с португальцем разорвали по взаимному соглашению сторон. Перед этим футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает тен Хага.