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20 минут назад

Футболист Кокорин сравнил жизнь в Москве и на Кипре

Мослента

Жизнь в Москве и на Кипре сравнил российский футболист Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за кипрский «Арис». Своими наблюдениями он поделился со Sport24.

Футболист Кокорин сравнил жизнь в Москве и на Кипре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главным плюсом российской столицы спортсмен назвал развитость сферы услуг.

«В Москве можно поесть в ресторанах после 22:30. И кинотеатры», — отметил он.

Недостатком Москвы в сравнении с Кипром Кокорин считает погоду. «Главный здешний плюс — солнце», — заявил он.

При этом футболист рассказал, что «окиприотился» и перестал ходить на море в хорошую погоду.

«Сейчас уже не сезон — плюс 28. Если честно, пока даже времени нет на море ходить. С утра дела, потом тренировка. А в выходные я всегда чем-то непонятным занят», — признался Кокорин.

Ранее переехавшая в Израиль россиянка Мария Хлоповская сравнила Тель-Авив с Москвой. В первую очередь, по ее мнению, жители двух городов отличаются разными ценностями.

Футбол,Александр Кокорин,
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