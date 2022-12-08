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1 час назад

Тренер сборной России Онопко заявил, что возвращение Дзюбы в команду маловероятно

Газета.Ru

Тренер сборной России Виктор Онопко оценил вероятность возвращения в национальную команду нападающего Артема Дзюбы.

В сборной России оценили вероятность возвращения Дзюбы в команду
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Маловероятно, что Дзюба еще хоть раз сыграет за сборную. Думаю, Артем это сам понимает. Ему 34 года, и он без клуба», — приводит слова специалиста Sport24.

С 3 ноября 34-летний Дзюба находится без команды после расторжения контракта с турецким клубом «Адана Демирспор». Он провел в команде всего несколько месяцев. До этого он на протяжении семи лет выступал за петербургский «Зенит».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, в том числе в квалификации к чемпионату мира — 2022.

Осенью стало известно, что российская команда не будет принимать участие в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года, а следовательно, пропустит и предстоящий турнир в Германии.

Ранее экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что Артема Дзюбу можно списывать со счетов в случае пропуска игроком зимних сборов.

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