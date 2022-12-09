Ирландия заплатит УЕФА 20 тысяч евро за песню про националистов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Футбольную ассоциацию Ирландии за исполнение игроками женской команды песни, которая ассоциируется с Ирландской республиканской армией (ИРА).

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11 октября футболистки сборной Ирландии обыграли команду Шотландии (1:0) и завоевали путевку на чемпионат мира, который пройдет в Австралии и Новой Зеландии в 2023 году.

После этого матча в сети появилась видеозапись празднования из раздевалки, на которой футболистки прыгают и распевают припев из песни группы Wolfe Tones «Celtic Symphony»: «Ooh ah, up the 'RA». Исполнение этой песни связано с поддержкой ИРА.

Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА наказала ирландскую федерацию за «нарушение основных правил приличия».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) наказала Футбольный союз Сербии (FSS) за флаг страны с территорией Косово в составе в раздевалке национальной сборной во время чемпионата мира — 2022 в Катаре.