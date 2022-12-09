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6 часов назад

Ирландия заплатит УЕФА 20 тысяч евро за песню футболисток сборной про националистов

Газета.Ruиещё 1

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Футбольную ассоциацию Ирландии за исполнение игроками женской команды песни, которая ассоциируется с Ирландской республиканской армией (ИРА).

Ирландия заплатит УЕФА 20 тысяч евро за песню про националистов
Фото: Газета.руГазета.ру

11 октября футболистки сборной Ирландии обыграли команду Шотландии (1:0) и завоевали путевку на чемпионат мира, который пройдет в Австралии и Новой Зеландии в 2023 году.

После этого матча в сети появилась видеозапись празднования из раздевалки, на которой футболистки прыгают и распевают припев из песни группы Wolfe Tones «Celtic Symphony»: «Ooh ah, up the 'RA». Исполнение этой песни связано с поддержкой ИРА.

Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА наказала ирландскую федерацию за «нарушение основных правил приличия».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) наказала Футбольный союз Сербии (FSS) за флаг страны с территорией Косово в составе в раздевалке национальной сборной во время чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Сербская федерация будет обязана заплатить за это штраф в размере 20 тыс. швейцарских франков.

Футбол,УЕФА,
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