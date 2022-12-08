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42 минуты назад

«Интер» не будет никого покупать зимой

Евро-футбол.Ру

Миланский «Интер» не планирует покупать новых игроков в январское трансферное окно. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «нерадзурри» вряд ли кем-то усилятся этой зимой.

«Интер» не будет никого покупать зимой
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Во-первых, у клуба нет средств на приобретение нужных футболистов, а во-вторых, руководство не видит особой необходимости выходить на трансферный рынок в январе.

В данный момент клуб уже занимается планированием летнего трансферного окна. Одной из главных целей станет нападающий Маркус Тюрам, у которого заканчивается контракт с мёнхенгладбахской «Боруссией». «Интер» хочет подписать француза свободным агентом.

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