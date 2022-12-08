Григорян: много добавленного времени в футболе — путь в никуда

— Как тренеру мне непонятна такая тенденция, чистое игровое время — примерно 72 минуты при 94 минутах. Если мы хотим получить 90 минут чистого времени, матч должен длиться 120 минут.



За последние голы видим, сколько проблем с сердцем возникает у футболистов. Это сложный для сердечно сосудистых заболеваний вид спорта, особенно для игроков, выступающих на энергоемких позициях. На мой взгляд, это путь в никуда, — сказал Григорян в эфире программы «Оазис футбола» на «Матч ТВ».