Григорян: много добавленного времени в футболе — путь в никуда

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян негативно высказался о тенденции добавлять большое количество времени в матчах чемпионата мира в Катаре.
К обоим таймам матча группового этапа между сборными Англии и Ирана было добавлено в общей сложности 24 минуты, команды отыграли рекордные на чемпионатах мира 117 минут.
— Как тренеру мне непонятна такая тенденция, чистое игровое время — примерно 72 минуты при 94 минутах. Если мы хотим получить 90 минут чистого времени, матч должен длиться 120 минут.
За последние голы видим, сколько проблем с сердцем возникает у футболистов. Это сложный для сердечно сосудистых заболеваний вид спорта, особенно для игроков, выступающих на энергоемких позициях. На мой взгляд, это путь в никуда, — сказал Григорян в эфире программы «Оазис футбола» на «Матч ТВ».
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