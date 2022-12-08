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28 минут назад

Григорян считает, что много добавленного времени в футболе — путь в никуда

Матч ТВ

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян негативно высказался о тенденции добавлять большое количество времени в матчах чемпионата мира в Катаре.

Григорян: много добавленного времени в футболе — путь в никуда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К обоим таймам матча группового этапа между сборными Англии и Ирана было добавлено в общей сложности 24 минуты, команды отыграли рекордные на чемпионатах мира 117 минут.

— Как тренеру мне непонятна такая тенденция, чистое игровое время — примерно 72 минуты при 94 минутах. Если мы хотим получить 90 минут чистого времени, матч должен длиться 120 минут.

За последние голы видим, сколько проблем с сердцем возникает у футболистов. Это сложный для сердечно сосудистых заболеваний вид спорта, особенно для игроков, выступающих на энергоемких позициях. На мой взгляд, это путь в никуда, — сказал Григорян в эфире программы «Оазис футбола» на «Матч ТВ».

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

Футбол,Александр Григорян,
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