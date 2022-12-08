В Немецком футбольном союзе назвали одну из причин провала сборной Германии на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик во время чемпионата мира — 2022 в Катаре разрешил игрокам ночевать в отеле с семьями. Об этом сообщает Bild.

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Сотрудники Немецкого футбольного союза (DFB) были удивлены, когда увидели, что жены футболистов делают селфи в бассейне, а сами спортсмены играют с детьми. Они отмечали, что в команде было отпускное настроение. Уточняется, что не всем игрокам пришлась по душе такая практика.

В DFB назвали это одной из причин неудачного выступления сборной Германии на турнире, однако Флик не согласился.

Напомним, что сборная Германии заняла третье место в своей группе и не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира второй мундиаль подряд.

Ранее сообщалось, что Флика обвинили в особом отношении к футболистам мюнхенской «Баварии», которую он тренировал до того, как возглавить сборную.